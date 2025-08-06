Коровы ели друг друга… Как выживала в оккупации одна из ферм в Харьковской области

Ферма в Харьковской области, на которой во время оккупации коровы погибли от обстрелов и голода, приютила животных из прифронтовой зоны. В селе Гусаровка под Балаклеей возрождается сельскохозяйственное предприятие.

В 2022 году его уничтожили оккупанты, тогда погибли более двух тысяч голов. До этого ферма была работой для 200 человек, платила миллионные налоги и помогала развивать село.

Через три года после освобождения Гусаровка все еще не оправилась от оккупации. Половина жителей в эвакуации с работой сложно, а шахедный террор не прекращается.

Местная ферма продолжает работу, несмотря на последствия оккупации

В настоящее время на некогда уничтоженной оккупантами ферме находится 140 голов коров из хозяйства Боровского района. Они в нормальном состоянии, имеют все необходимое для жизни.

Гусаровская ферма дала убежище животным, оказавшимся в серой зоне. Они перенесли очень большой стресс. Сейчас коровы уже успокоились, но до этого некоторые получили осколочные ранения.

Владелец этих коров в отчаянии обратился за помощью к коллегам. В нескольких километрах от его хозяйства стоял враг. Он попросил приютить животных во время войны. Когда хозяйству в Гусаровке так же помогли другие фермеры, поэтому отказать не смогли.

Коровы-переселенки оправились от стресса, дают молоко до трех тонн в день и родили телят.

Легко это уничтожить, а восстановить очень непросто. Потому мы пошли на встречу. И сегодня мы все должны так жить, как-то друг другу помогать, — уверен заместитель директора фермерского предприятия Гусаровское Анатолий Исиченко.

На ферме в Гусаровке восстанавливают разрушенные оккупантами коровники, чтобы в случае необходимости приютить и другой рогатый скот с прифронтовой территории.

До полномасштабной войны здесь была большая коровья ферма, 2800 голов. Доили до 16 тонн молока в день. Его покупала французская компания, ежегодно платили 22 млн грн налогов.

После так называемого освобождения Россией скота осталось около двух сотен. Оккупанты обстреливали коровники из всего возможного оружия, а когда обосновались на ферме, никого туда не пускали.

Мужчины, которые пошли покормить и подоить коров, пропали без вести. Животные умирали от голода и жажды. Ферма превратилась в настоящий могильник.

Когда после освобождения местные вернулись туда, ужаснулись. Повсюду были туши погибших коров, а выжившие были очень худые, часть из них без хвостов. От голода животные ели друг друга.

В конце концов эти коровы выжили. Их пролечили, откормили и они снова начали давать молоко. Ферма постепенно возрождается и насчитывает около 600 голов скота, в том числе 240 дойных коров.

Здесь производят сыры, йогурты, масло и сметану. Продукция пользуется большим спросом благодаря высокому качеству и низкой цене. Уплачивают налоги, начали засевать поля. С 5600 га большую часть разминировали самостоятельно, а там, где обильно загрязнено боеприпасами, просят помощи государства.

Писали куда только можно, но через три года им не разминировали ни метра земли.

— Поля не обработаны, мы не можем обрабатывать и платить налоги, но с нас их требует государство. У нас на этот момент нет возможности, потому что 2,5 тысячи гектаров земли стоят заминированные, — говорит бухгалтер Любовь Токарь.

От государства никакой помощи. Местные власти закидывают судебными исками, не дают на восстановление ни грантов, ни кредитов, потому что красная зона. Но несмотря на это, здесь верят, что их ферма снова расцветет.

Фермерство активно развивается и в других регионах. Мы рассказывали о бизнесвумен из Киева, которая продала салон красоты ради перепелиной фермы в Полтавской области.

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