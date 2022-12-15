Волонтеры-айтишники из Польши: как Тазики помогают ВСУ

Они уже перегнали из-за границы на фронт более 250 машин. И готовы и дальше работать ради победы.

Наши герои, волонтерская команда Тазики — это группа единомышленников, базирующихся в польском Кракове.

В команду входят преимущественно айтишники-украинцы, давно живущие и работающие в Польше. Но они с первого дня войны решили искать единомышленников и помогать.

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Как только началось полномасштабное вторжение России в Украину, сразу принялся помогать военным. Сначала покупал бронежилеты, шлемы, тепловизоры и дроны. Впоследствии уже перешли на автомобили.

Так рассказывает о волонтерстве один из основателей команды харьковчанин Артем Никульченко.

Наталья Жуковская пообщалась с волонтерами. Послушай их историю и ты.

Ранее мы рассказывали про десять волонтерских организаций Украины, работающих во время войны.

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