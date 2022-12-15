Люди

Волонтери-айтішники у Польщі: як Тазики допомагають ЗСУ

Наталія Жуковська 15 Грудня 2022, 20:30

Більше відео
0:02:52
ДСНС
Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті
0:03:43
Переселенці з окупованого Запоріжжя
Росіяни поводились, як справжні нацисти… Як гуляйпільці тікали від жахів війни
0:03:50
Як жінка з Прикарпаття рятує людей
Єдине, що в нас є — це руки та очі: як жінка з Прикарпаття рятує людей з порушенням зору та будує реабілітаційний центр
0:03:38
Жіноча військова форма
Військовий одяг, що не горить! Як у Львові почали шити форму для жінок в ЗСУ
Дивитись більше

Останні відео
0:04:03
Волонтери Тазики

Волонтери-айтішники у Польщі: як Тазики допомагають ЗСУ
0:02:52
ДСНС
Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті
Голодомор
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу: що це означає
Житло та соцвиплати для українців в Польщі: нові зміни до закону
Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі
Сексуальне насилля
Ґвалтували та обливали окропом: яким був “русскій мір” на Херсонщині
0:05:39
Скасування мита
Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати
Карта бойових дій України
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:25
Декомунізація
Більше ніяких російських, підмосковських та ростовських: як у Запоріжжі перейменовують вулиці
0:03:21
Катівні для дітей
Камера з карематом: у Херсоні знайшли дитячу катівню та докази тортур
0:05:11
Старий Салтів сьогодні: як ситуація в селищі 14.12.22
Вифлеємський вогонь для селища на Харківщині — як відновлюється колись людний та гамірний Старий Салтів
Більше відео
ДСНС
Читати далі
Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь