Волонтери-айтішники у Польщі: як Тазики допомагають ЗСУ

Вони вже перегнали з–за кордону на фронт понад 250 машин. І готові й далі працювати заради перемоги.

Наші герої, волонтерська команда Тазики — це група однодумців, які базуються в польському Кракові.

У команду входять переважно айтішники-українці, які давно живуть та працюють у Польщі. Але вони з першого дня великої війни вирішили шукати однодумців і допомагати.

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Щойно почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одразу взявся допомагати військовим. Спочатку купував бронежилети, шоломи, тепловізори та дрони. Згодом уже перейшли на автівки.

Так про волонтерство розповідає один із засновників спільноти харків’янин Артем Нікульченко.

Наталя Жуковська поспілкувалася з волонтерами. Послухай їх і ти.

Раніше ми розповідали про десять волонтерських організацій України, які працюють під час війни.

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