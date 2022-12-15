Волонтери-айтішники у Польщі: як Тазики допомагають ЗСУ

Вони вже перегнали з–за кордону на фронт понад 250 машин. І готові й далі працювати заради перемоги.
Наші герої, волонтерська команда Тазики — це група однодумців, які базуються в польському Кракові.
У команду входять переважно айтішники-українці, які давно живуть та працюють у Польщі. Але вони з першого дня великої війни вирішили шукати однодумців і допомагати.
Щойно почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одразу взявся допомагати військовим. Спочатку купував бронежилети, шоломи, тепловізори та дрони. Згодом уже перейшли на автівки.
Щойно почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одразу взявся допомагати військовим. Спочатку купував бронежилети, шоломи, тепловізори та дрони. Згодом уже перейшли на автівки.
Так про волонтерство розповідає один із засновників спільноти харків’янин Артем Нікульченко.
Наталя Жуковська поспілкувалася з волонтерами. Послухай їх і ти.
Раніше ми розповідали про десять волонтерських організацій України, які працюють під час війни.
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