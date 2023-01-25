Не просто герой! Как тренер спас две семьи прямо с места трагедии в Днепре

37-летняя днепрянка Ирина вспоминает первые секунды прилета российской ракеты. Она была дома вместе с семилетним сыном Захаром, стояла тогда спиной к окну, мыла посуду, а сын шел из кухни по коридору в другую комнату.

Каким-то чудом он в момент взрыва остался в коридоре. Саму же Ирину присыпало обломками. Женщина говорит, что сбросила их с себя и поползла к сыну.

Спасаться решила через входную дверь квартиры, выломала ее и поняла, что подъезда больше нет. Там сложились все лестницы с девятого по второй этажи.

Сейчас также смотрят

Семья оказалась заблокированной, потому что на всех окнах и балконе еще стояли железные решетки. В отчаянии женщина бросилась к разбитому окну, выходившему во двор. Начала громко кричать и просить о помощи.

Крики услышал 39-летний Юрий Васецкий. Он вместе с коллегой оказался рядом с домом. Юрий — мастер спорта по хортингу, украинскому виду смешанных единоборств. В разрушенном подъезде жил его 12-летний ученик с матерью.

Юрий сразу набрал женщину, а она была на работе. Поэтому мужчина не раздумывая бросился на спасение ребенка. Когда залез на чердак, то услышал крик Ирины.

Тренер сам пытался вырвать эту решетку, но у него не хватило сил. Поэтому на помощь пришли другие ребята, вместе с которыми удалось освободить из ловушки семью.

Когда Ирина с сыном были спасены, то Юрий добрался и до своего воспитанника Ростислава. Когда упала плита на плиту, то для него остался определенный островок безопасности.

Тренер схватил его за верхнюю одежду и подал ребятам вниз. Дальше они его спустили. Мама Ростислава, 38-летняя Надежда — детский анестезиолог. Через считанные минуты она уже была возле спасенного сына.

На мальчике не было ни единой царапины, но после пережитого ребенок нуждается в психологической помощи.

Он кричит ночью, куда-то бежит. Я его ловлю в постели и успокаиваю. Сейчас он начал рассказывать, как он слышал крики и стон, какая была вспышка.

Надежда очень благодарна тренеру Юрию за спасение.

Наконец-то познакомилась со своим спасителем и Ирина. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения. Сын оказался невредим, но тоже нуждается в помощи психологов. Мать рассказывает, что спать он теперь не может. У него перед глазами будто постоянно дым, а в ушах что-то трещит, как стекло.

А еще он постоянно спрашивает: “Мама, а когда мы вернемся домой?” Однако дома, по которому он так скучает, уже нет.

Чудом судьба подарила днепрянке Ксении Башибулару шанс на жизнь. Ее жизнь чуть не оборвалась из-за циничной атаки россиян 14 января. Читай, как поездка в горячую точку спасла днепрянку от смерти под завалами.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!