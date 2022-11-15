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Тонны печенья и тысячи порций тушенки: как украинские хозяйки создали кулинарный батальон, чтобы помогать ВСУ

Людмила Цымбалюк 15 ноября 2022, 14:00

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