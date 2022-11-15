Тонны печенья и тысячи порций тушенки: как украинские хозяйки создали кулинарный батальон, чтобы помогать ВСУ

Кулинарный батальон — так называют военные женщин из села Степановка. С начала полномасштабного вторжения более 30 хозяек изготовили больше тонны печенья. А еще 68 тысяч порций тушенки для наших бойцов.

Также салаты, маринованные голубцы, картофель с мясом, разнообразные каши и супы. Не останавливаются неутомимые женщины ни на день и придумывают разные рецепты, чтобы ребятам на передовой было вкусно.

Целыми партиями отправляют практически полноценные обеды. Это каша, суп, паштеты, маринованные грибы и голубцы, а также десерт — энергетические батончики.

Сейчас также смотрят

Женщины сами формируют посылки и отправляют армейцам. Потому и усовершенствовали свое производство. Чтобы ничего из приготовленного с любовью не испортилось, начали упаковывать в современную банку — реторт-пакеты.

Помещение кулинарного цеха — это бывший детский сад. Там все есть для работы: плиты и столы, комнаты для состава и приема сырья.

Все организовала Юлия Гаврилюк, переселенка из Крыма. Ее муж сейчас на фронте. И она знает, как важно объединиться и помогать своей армии. Потому что каждый должен быть полезным и приближать победу!

А после победы неутомимые хозяйки планируют продолжить работу цеха и запатентовать собственное производство вкусностей. И обязательно приготовить первый щедрый обед для наших защитников уже дома.

Пытаются внести свой вклад в победу Украины даже дети. Читай, как девятилетняя девочка собрала 300 тысяч гривен для ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!