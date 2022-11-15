Тонни печива та тисячі порцій тушкованки: як українські господині створили кулінарний батальйон, щоб допомагати ЗСУ

Кулінарний батальйон — так називають військові жінок із села Степанівка. Від початку повномасштабного вторгнення понад 30 господинь виготовили більше тони печива. А ще 68 тисяч порцій тушкованки для наших бійців.

Також салати, мариновані голубці, картопля з м’ясом, різноманітні каші та супи. Не зупиняються невтомні панянки ні на день і вигадують різні рецепти, щоб хлопцям на передовій було смачно.

Цілими партіями відправляють практично повноцінні обіди. Це каша, суп, паштети, мариновані гриби та голубці, і навіть десерт — енергетичні батончики.

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Жінки самі формують посилки та відправляють армійцям. Тому й удосконалили своє виробництво. Щоб нічого з приготовленого з любов’ю не зіпсувалося, почали запаковувати в сучасну банку — реторт-пакети.

Приміщення кулінарного цеху — це колишній дитячий садок. Там є усе для роботи: плити та столи, кімнати для складу та прийому сировини.

Все організувала Юлія Гаврилюк, переселенка із Криму. Її чоловік нині на фронті. І вона знає, як важливо об’єднатись і допомагати своїй армії. Бо кожен повинен бути корисним і наближати перемогу!

А після перемоги невтомні панянки планують продовжити роботу цеху і запатентувати власне виробництво смаколиків. І обов’язково приготувати перший щедрий обід для наших захисників вже вдома.

Намагаються зробити свій внесок у перемогу України навіть діти. Читай, як дев’ятирічна дівчинка зібрала 300 тисяч гривень для ЗСУ.

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