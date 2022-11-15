Люди

Тонни печива та тисячі порцій тушкованки: як українські господині створили кулінарний батальйон, щоб допомагати ЗСУ

Людмила Цимбалюк 15 Листопада 2022, 14:00

Більше відео
0:02:23
Вінчання на фронті
Весілля на фронті — нова реальність: історія кохання українських військових
0:03:20
Як готують українських воїнів до бою
Вчать тримати зброю та давати відсіч ворогу! Як готують українських воїнів до бою з окупантами
0:05:07
Як працюють українські рятувальники під час війни
Їхнє життя висить на тросі — як безстрашні рятувальники працюють під обстрілами 
0:02:53
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів
Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Дивитись більше

Останні відео
UAnimals

Жити на лінії фронту небезпечно як людям, так і тваринам: як UAnimals евакуювала 27 котів з Бахмута
населення Землі
Це наше досягнення і наша відповідальність: кількість населення Землі досягла 8 млрд
0:03:27
кулінарний батальйон
Тонни печива та тисячі порцій тушкованки: як українські господині створили кулінарний батальйон, щоб допомагати ЗСУ
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Шляхетна посилка
Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не буде жодних Мінськів-3! Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни
0:03:50
Податковий план
Податковий план перевиконано! Як воєнний 2022 рік дав більше державному бюджету, ніж минулий
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:56
БПЛА Лелека-100: характеристики українського БПЛА
Швидкий, проворний і непомітний! Характеристики українського БПЛА Лелека-100
Більше відео
населення Землі
Читати далі
Це наше досягнення і наша відповідальність: кількість населення Землі досягла 8 млрд
ПЦУ
Читати далі
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь