Укладывают спать с передовой! Проект Казки від тата на війні

Наши защитники — герои для всех нас, но прежде всего они люди, которых дома ждут близкие, любимые и родные. Так, многих воинов и воительниц дома ждут маленькие детки, которые скучают по родителям.

Чтобы малыши могли слышать родной голос, когда его владелец далеко на фронте, в Ивано-Франковске начали акцию Казки від тата на війні.

В местной радиостудии военные могут начитать своим детям произведение в хорошем качестве. Микрофона мужественные папы сначала смущаются, но впоследствии уверенно декламируют любимые сказки или рассказы детей.

Один из тех, кто уже отважился стать перед микрофоном — Богдан Галай, который защищает Запорожское направление.

Во время непродолжительного отпуска он пришел в студию, чтобы записать сказку Петушок золотое горлышко для своих двоих детей.

Инициативу нашла жена Богдана — Анна. После недолгих раздумий мужчина все же отважился записать сказку для малышей, ведь чувствует свой родительский долг и восторг детей.

Благодаря этому дети военного смогут слышать папин голос после его возвращения на фронт.

Богдан делится, что запись прошла на одном дыхании, но переслушав аудио все же хочет поработать над декламацией и усовершенствовать умение.

Все сказки, которые задекламируют военные в радиостудии, планируют собрать в один сборник и выпустить в эфир.

Хотя дети не осознают всего, но все же переживают за ближайших родных, которые воюют на фронте. В таких ситуациях малышам как никогда нужна поддержка.

Читай, как морально поддержать детей военных и помочь им справиться с тревогой.

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