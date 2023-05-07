Вкладають спати з передової! Проект Казки від тата на війні

Наші захисники — герої для всіх нас, та найперше, вони люди, на яких вдома чекають близькі, кохані та рідні. Так, на багатьох воїнів та воїтельок вдома чекають маленькі дітки, які сумують за батьками.

Щоб малеча могла чути рідний голос, коли його власник далеко на фронті, в Івано-Франківську започаткували акцію Казки від тата на війні.

В місцевій радіостудії військові можуть начитати своїм дітям твір у гарній якості. Від мікрофона мужні татусі спочатку ніяковіють, але згодом впевнено декламують улюблені казочки чи оповідання.

Один з тих, хто вже наважився стати перед мікрофоном — Богдан Галай, який боронить Запорізький напрямок.

Під час нетривалої відпустки він прийшов до студії, щоб записати казку Півник золоте горлечко для своїх двох діток.

Ініціативу знайшла дружина Богдана — Анна. Після недовгих роздумів чоловік все ж зголосився записати казку для малечі, адже відчуває свій батьківський обов’язок та захват дітей.

Завдяки цьому діти військового зможуть чути татів голос, після його повернення на фронт.

Богдан ділиться, що запис минув на одному диханні, та переслухавши аудіо все ж хоче попрацювати над декламацією та вдосконалити вміння.

Усі казки, які задекламують військові в радіостудії, планують зібрати в одну збірку та випустити в ефір.

Хоч діти й не усвідомлюють всього, та все ж переживають за найближчих рідних, які воюють на фронті. В таких ситуаціях малечі як ніколи потрібна підтримка.

Читай, як морально підтримати дітей військових та допомогти їм впоратись з тривогою.

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