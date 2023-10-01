Критический вес 35 кг и страх умереть. В Украине растет уровень больных анорексией — что становится причиной

В Украине растет количество больных анорексией, констатируют психиатры, специализирующиеся на лечении расстройств пищевого поведения.
Причина — война и неврозы, которые она вызывает. Мировая статистика неумолима — это психическое расстройство имеет самый высокий уровень смертности среди всех. 20% больных умирают.
Психиатры призывают родственников больных вовремя обращаться за профессиональной помощью. В Первом медобъединении Львова работают специалисты, которые уже более 20 лет лечат расстройства пищевого поведения.
Одна из пациенток показывает свои фотографии. На одной фотографии вес 24-летней девушки с ростом более 170 см критический — всего 36 кг. Девушка не хочет называть свое имя, но хочет рассказать свою историю, чтобы уберечь таких, как она.
Однажды девушке, которая весила 55 кг, показалось, что ее нога толстая. Она начала меньше есть, потом возвращать съеденное в унитаз, дальше было голодание.
Бедра толщиной как хрупкая рука, синяя кожа, волосы лезли прядями, посыпались и зубы. Родным удалось уговорить ее обратиться в больницу, только когда она сама почувствовала, что умирает.
Один врач отказалась ее лечить, сказала жить осталось несколько дней, но не отказался другой, который уже более 20 лет успешно лечит пациентов с анорексией.
Один врач отказалась ее лечить, сказала жить осталось несколько дней, но не отказался другой, который уже более 20 лет успешно лечит пациентов с анорексией.
Психотерапевт Первого медобъединения Львова Ульяна Березюк при встрече, вспоминает, она спросила девушку, холодно ли ей. Этим сразу завоевала доверие, потому что больные анорексией мерзнут. К моменту съемки сюжета пациентка набрала уже более 10 кг. Девушка ест самостоятельно.
Другая пациентка — 17-летняя девушка — сейчас даже не может самостоятельно есть, ее кормит мать. Худеть она начала из-за буллинга в школе. Сначала девушка начала есть медленно, потом уменьшала порции и употребляла только выбранные продукты.
Зацикленность на пище — один из симптомов нервной анорексии. В случае этой девочки ситуация была критической.
Два года школьница не ела и не пила. Питалась только через зонд. Потеряла 20 кг. Была угроза отека мозга.
Два года школьница не ела и не пила. Питалась только через зонд. Потеряла 20 кг. Была угроза отека мозга.
Во Львове девочка набрала более 10 кг. Она ест жидкое и пьет воду через трубочку. Ее и других пациентов этого отделения не кормят насильственно. Ищут причину невроза, который привел к полной потере аппетита, и прорабатывают его.
Анорексия — одно из расстройств пищевого поведения. Они есть разные и достаточно опасные для здоровья. Ранее мы рассказывали, что такое расстройства пищевого поведения, почему возникают и какое может быть лечение.
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