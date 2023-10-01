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Критический вес 35 кг и страх умереть. В Украине растет уровень больных анорексией — что становится причиной

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 01 октября 2023, 19:00
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