Критический вес 35 кг и страх умереть. В Украине растет уровень больных анорексией — что становится причиной

В Украине растет количество больных анорексией, констатируют психиатры, специализирующиеся на лечении расстройств пищевого поведения.

Причина — война и неврозы, которые она вызывает. Мировая статистика неумолима — это психическое расстройство имеет самый высокий уровень смертности среди всех. 20% больных умирают.

Психиатры призывают родственников больных вовремя обращаться за профессиональной помощью. В Первом медобъединении Львова работают специалисты, которые уже более 20 лет лечат расстройства пищевого поведения.

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Одна из пациенток показывает свои фотографии. На одной фотографии вес 24-летней девушки с ростом более 170 см критический — всего 36 кг. Девушка не хочет называть свое имя, но хочет рассказать свою историю, чтобы уберечь таких, как она.

Показалось, что я толстая

Однажды девушке, которая весила 55 кг, показалось, что ее нога толстая. Она начала меньше есть, потом возвращать съеденное в унитаз, дальше было голодание.

Бедра толщиной как хрупкая рука, синяя кожа, волосы лезли прядями, посыпались и зубы. Родным удалось уговорить ее обратиться в больницу, только когда она сама почувствовала, что умирает.

Один врач отказалась ее лечить, сказала жить осталось несколько дней, но не отказался другой, который уже более 20 лет успешно лечит пациентов с анорексией.

Психотерапевт Первого медобъединения Львова Ульяна Березюк при встрече, вспоминает, она спросила девушку, холодно ли ей. Этим сразу завоевала доверие, потому что больные анорексией мерзнут. К моменту съемки сюжета пациентка набрала уже более 10 кг. Девушка ест самостоятельно.

Анорексия, которая началась с буллинга

Другая пациентка — 17-летняя девушка — сейчас даже не может самостоятельно есть, ее кормит мать. Худеть она начала из-за буллинга в школе. Сначала девушка начала есть медленно, потом уменьшала порции и употребляла только выбранные продукты.

Зацикленность на пище — один из симптомов нервной анорексии. В случае этой девочки ситуация была критической.

Два года школьница не ела и не пила. Питалась только через зонд. Потеряла 20 кг. Была угроза отека мозга.

Во Львове девочка набрала более 10 кг. Она ест жидкое и пьет воду через трубочку. Ее и других пациентов этого отделения не кормят насильственно. Ищут причину невроза, который привел к полной потере аппетита, и прорабатывают его.

Анорексия — одно из расстройств пищевого поведения. Они есть разные и достаточно опасные для здоровья. Ранее мы рассказывали, что такое расстройства пищевого поведения, почему возникают и какое может быть лечение.

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