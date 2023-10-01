Критична вага 35 кг та страх померти. В Україні зростає рівень хворих на анорексію — що стає причиною

В Україні зростає кількість хворих на анорексію, констатують психіатри, які спеціалізуються на лікуванні розладів харчової поведінки.

Причина — війна і неврози, які вона викликає. Світова статистика невблаганна — цей психічний розлад має найвищий рівень смертності з-поміж усіх. 20% хворих помирають.

Психіатри закликають родичів недужих вчасно звертатися по фахову допомогу. У Першому медоб’єднанні Львова працюють фахівці, які вже понад 20 років лікують розлади харчової поведінки.

Зараз також дивляться

Одна з пацієнток показує свої фото. На одній світлині вага 24-річної дівчини зі зростом понад 170 см критична — лише 36 кг. Дівчина не хоче називати своє ім’я, але хоче розповісти свою історію, аби вберегти таких, як вона.

Здалося, що я товста

Якось дівчині, яка важила 55 кг, здалося, що її нога затовста. Вона почала менше їсти, потім — повертати з’їдене в унітаз, далі було голодування.

Стегно завтовшки з тендітну руку, синя шкіра, волосся лізло пасмами, посипались і зуби. Рідним вдалося вмовити її звернутися в лікарню, лише коли вона сама відчула, що вмирає.

Одна лікарка відмовилася її лікувати, сказала жити залишилося кілька днів, але не відмовилася інша, яка вже понад 20 років успішно лікує пацієнтів з анорексією.

Психотерапевтка Першого медоб’єднання Львова Уляна Березюк при зустрічі, пригадує, спитала дівчину, чи їй холодно. Цим одразу завоювала довіру, бо хворі на анорексію мерзнуть. На момент знімання сюжету пацієнтка набрала вже понад 10 кг. Дівчина їсть самостійно.

Анорексія, яка розпочалася з булінгу

Інша пацієнтка — 17 річна дівчина — зараз навіть не може самостійно їсти, її годує мати. Худнути вона почала через булінг у школі. Спершу дівчинка почала їсти повільно, потім зменшувала порції й вживала лише обрані продукти.

Зацикленість на їжі — один із симптомів нервової анорексії. У випадку цієї дівчинки ситуація була критичною.

Два роки школярка не їла і не пила. Харчувалася лише через зонд. Втратила 20 кг. Була загроза набряку мозку.

У Львові дівчинка набрала вже понад 10 кг. Вона їсть рідке та п’є воду через трубочку. Її та інших пацієнтів цього відділення не годують насильно. Шукають причину неврозу, який призвів до повної втрати апетиту, і пропрацьовують його.

Анорексія — один з розладів харчової поведінки. Вони є різними й досить небезпечними для здоров’я. Раніше ми розповідали, що таке розлади харчової поведінки, чому виникають та яке може бути лікування.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.