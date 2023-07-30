Всегда за кадром. Кто такие пресс-офицеры и какая их миссия на фронте — подробно

Они часто остаются за кадром, но именно благодаря им зрители могут видеть сюжеты с фронта. Пресс-офицеры — это военнослужащие, которые помогают журналистам организовывать съемки, сопровождают их на передовой.

А еще могут посоветовать героя для интервью. Да и сами наснимали уже терабайты фото и видео о собратьях, чтобы в тылу знали своих защитников. Читай в нашем материале, кто такие пресс-офицеры и какие секреты их работы.

Кто такие пресс-офицеры и какие секреты их работы

Каждая разрешенная съемка на передовой начинается со встречи с пресс-офицерами. Обсуждаем, не изменились ли планы, ведь на войне такое часто случается. Надеваем бронежилеты и выезжаем на позиции.

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Александр Савченко — пресс-офицер 24 бригады имени короля Даниила. Ирина Рыбакова — его коллега из 93 бригады Холодный Яр. В сюжетах зритель чаще видит их спины, чем лицо. Без пресс-офицеров в эфир не вышел бы ни один материал с передовой.

Это у них берут разрешение на съемку, это они договариваются с командирами подразделений. Ирина Рыбакова — бренд среди пресс-офицеров, она понимает, как сделать свою бригаду узнаваемой. На съемках она не выпускает фотоаппарат из рук.

Александр Савченко пошел учиться на военного в 14 лет. Полномасштабная война застала его в Демократической Республике Конго, в составе миротворческой миссии.

С начала полномасштабного вторжения наше пребывание там стало невыносимым. Все переживали за страну и хотели вернуться, — рассказывает Александр.

Его родная Кременная ныне оккупирована, дом разрушен. Но Александр хочет туда вернуться, чтобы найти старые фотографии прадедушек и прабабушек.

Его дядя, тоже Александр Савченко, гражданский авиаинженер, ушел добровольцем на фронт. Он погиб именно неподалеку от Кременной.

Многие люди говорят, что не созданы для войны. Он тоже не был создан. Но решил, что должен пойти в военкомат, — вспоминает Александр Савченко.

За годы съемок на передовой было множество ситуаций, когда казалось, что это конец. Мины и кассетные боеприпасы летели рядом, но Ире и Саше удалось спастись.

Если ты хочешь показать войну объективно, тебе нужно попасть туда, куда большинство военных не рекомендуют, — рассказывает пресс-офицер Александр Савченко.

Они снова и снова едут на позиции, везут журналистов, потому что понимают важность этой работы. Одними из причин называют память о погибших, написание собственной истории и занятие информационной ниши.

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