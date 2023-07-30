Завжди за кадром. Хто такі прес-офіцери та яка їхня місія на фронті

Вони часто лишаються за кадром, але саме завдяки їм глядачі можуть бачити сюжети з фронту. Прес-офіцери — це військовослужбовці, які допомагають журналістам організовувати зйомки, супроводжують їх на передовій.

А ще можуть порадити героя для інтерв’ю. Та й самі назнімали вже терабайти фото та відео про побратимів, щоб у тилу знали своїх захисників. Читай у нашому матеріалі, хто такі прес-офіцери та які секрети їхньої роботи.

Хто такі прес-офіцери та які секрети їхньої роботи

Кожне дозволене знімання на передовій починається із зустрічі з прес-офіцерами. Обговорюємо, чи не змінилися плани, адже на війні таке часто трапляється. Вдягаємо бронежилети та виїжджаємо на позиції.

Зараз також дивляться

Олександр Савченко — прес-офіцер 24 бригади імені короля Данила. Ірина Рибакова — його колега з 93 бригади Холодний Яр. У сюжетах глядач частіше бачить їхні спини, ніж обличчя. Без прес-офіцерів в ефір не вийшов би жоден матеріал з передової.

Це в них беруть дозвіл на знімання, це вони домовляються з командирами підрозділів. Ірина Рибакова — бренд серед прес-офіцерів, вона тямить, як зробити свою бригаду впізнаваною. На зніманнях вона не випускає фотоапарат з рук.

Олександр Савченко пішов учитися на військового в 14 років. Повномасштабна війна заскочила його в Демократичній Республіці Конго, у складі миротворчої місії.

З початку повномасштабного вторгнення наше перебування там стало нестерпним. Всі переживали за країну і хотіли повернутися, — розповідає Олександр.

Його рідна Кремінна нині окупована, будинок зруйнований. Але Олександр хоче туди повернутися, щоб знайти старі фотографії прадідусів та прабабусь.

Його дядько, теж Олександр Савченко, цивільний авіаінженер, який пішов добровольцем на фронт. Він загинув саме неподалік Кремінної.

Багато людей кажуть, що не створені для війни. Він також не був створений. Але вирішив, що має піти у військкомат, — пригадує Олександр Савченко.

За роки знімань на передовій було безліч ситуацій, коли здавалося, що це кінець. Міни та касетні боєприпаси летіли поруч, але Ірі та Сашку вдалося врятуватися.

Якщо ти хочеш показати війну об’єктивно, тобі треба потрапити туди, куди більшість військових не рекомендує, — розповідає прес-офіцер Олександр Савченко.

Вони знову і знову їдуть на позиції, везуть журналістів, бо розуміють важливість цієї роботи. Одними з причин називають пам’ять про загиблих, написання власної історії та зайняття інформаційної ніші.

Раніше ми розповідали про документальний фільм про митців, які стали аеророзвідниками.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.