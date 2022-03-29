Майкл Щур вступил в ряды ВСУ, отпустив Телевидение Торонто

Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур, вступил в ВСУ и рассказал, как благословил и отпустил Телевидение Торонто в свободное плавание.

Саша, Толик и Макс прекрасно справились. Мне понравилось, они молодцы. Держат тяжелую ношу производства контента, будучи на информационном фронте.

Думаю, что им сейчас тоже хочется взять оружие, но должен кто-то оставаться и продолжать шутить. Сейчас это не у всех выходит, а у них выходит.

Приобщались ли вы к процессу написания текстов, монтажа?

Конечно, я собственноручно записал две секунды видео, на котором говорю: “Благословляю”, — и они его официально вставили в выпуск, оно там есть.

Как служится телевизионной звезде в Вооруженных силах Украины? Как относятся собратья?

Копаю как все, стараюсь не отставать. Когда надо, копаю, бегу, ложусь. Всё нормально. Спустя время расскажу больше о том, чем занимаемся, в какие ситуации попадали.

Есть время смотреть Телевидение Торонто?

Да, вчера я нашел полчаса, было интересно смотреть происходящее на том поле.

Ранее мы рассказывали, как охотятся на диверсантов наши защитники.