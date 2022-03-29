Майкл Щур вступив до лав ЗСУ, відпустивши Телебачення Торонто

Роман Вінтонів, більш відомий як Майкл Щур, вступив до ЗСУ та розповів, як благословив та відпустив Телебачення Торонто у вільне плавання.

Саша, Толік і Макс чудово справились. Мені сподобалось, вони молодці. Тримають важку ношу виробництва контенту, будучи на інформаційному фронті.

Думаю, що їм зараз так само хочеться взяти зброю, але має хтось лишатися і продовжувати жартувати. Зараз це не у всіх виходить, а в них виходить.

Чи долучалися ви до процесу написання текстів, монтажу?

Звичайно, я власноруч записав дві секунди відео, на якому говорю: “Благословляю”, — і вони його офіційно вставили у випуск, воно там є.

Як служиться телевізійній зірці у Збройних силах України? Як ставляться побратими?

Копаю як усі, стараюсь не відставати. Коли треба, копаю, біжу, лягаю. Все нормально. Через деякий час розповім більше про те, чим займаємося, в які ситуації потрапляли.

Чи є час подивитись Телебачення Торонто?

Так, вчора я знайшов півгодини, було цікаво, що відбувається на тому полі.

Раніше ми розповідали, як полюють на диверсантів наші захисники.