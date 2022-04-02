Мальчик еще не знал, что остался сиротой — Виталий Кличко о ситуации, вызвавшей у него слезы на глазах

Плачут ли на войне украинские лидеры? Те, кто в это сложное время несет огромную ответственность за нашу страну? Те, кто играет решающую роль в современной истории Украины? Те, кто успокаивает нас с экранов телевизоров?

Оказывается, война заставляет плакать даже самых сильных, тех, у кого живое сердце.

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не плакал, но слезы много раз наворачивались. Он поделился одной такой историей войны.

В первые дни на вокзале, когда шла эвакуация, мальчик лет семи плакал, вспоминая папу и маму. После того, как я с ним поговорил, мол, не расстраивайся, папа с мамой потерялись, ко мне подошла женщина.

Она сказала, что мальчик еще не знает, что его родителей уже нет, — рассказал Кличко в программе В гостях у Дмитрия Гордона.

— Тяжело описать чувства. Людей жалко. Эмоционально жалко. Жаль этого мальчика, ведь он еще не знал, что сирота, — добавил Виталий, едва сдерживая эмоции.

Истории простых украинцев трогают, вдохновляют, внушают еще больше ненависти к русской армии, но только не оставляют равнодушными. Киевлянка Татьяна, которую назвали Мадонной из киевского метро, стала символом материнской несокрушимости и силы.

Смотри, как Киевская Мадонна вдохновила художников со всего мира.