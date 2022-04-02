Хлопчик ще не знав, що залишився сиротою — Віталій Кличко про ситуацію, яка викликала у нього сльози на очах

Чи плачуть на війні українські лідери? Ті, хто у цей складний час несе величезну відповідальність за нашу країну? Ті, хто відіграє важливу роль у сучасній історії України? Ті, хто заспокоює нас з екранів телевізорів?

Виявляється, війна змушує плакати навіть найсильніших, тих, у кого живе серце.

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що не плакав, але сльози багато разів наверталися. Він поділився однією історією війни.

У перші дні на вокзалі, коли йшла евакуація, хлопчик років семи плакав, згадуючи тата та маму. Після того, як я з ним поговорив, мовляв, не засмучуйся, тато з мамою загубилися, до мене підійшла жінка.

Вона сказала, що хлопчик ще не знає, що його батьків уже немає, — про це розповів Кличко в програмі У гостях у Дмитра Гордона.

– Складно описати почуття. Людей шкода. Емоційно шкода. Шкода цього хлопчика, адже він ще не знав, що вже сирота, — додав Віталій, ледь стримуючи емоції.

Історії звичайних українців зворушують, надихають, вселяють ще більше ненависті до російської армії, але тільки не залишають байдужими. Киянка Тетяна, яку назвали Мадонною з київського метро, стала символом материнської незламності та сили.

Дивися, як Київська Мадонна надихнула художників з усього світу.