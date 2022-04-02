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Хлопчик ще не знав, що залишився сиротою — Віталій Кличко про ситуацію, яка викликала у нього сльози на очах

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Квітня 2022, 22:13
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