Мама, я буду очень долго жить — кем был погибший мужчина на велосипеде в Буче

После того как украинские войска освободили находившиеся под оккупацией города Киевской области, то увидели ужасные картины.

Это многочисленные разрушения и тела погибших, которые лежали там, где их задела вражеская пуля, вплоть до момента освобождения города.

Все это было задокументировано как доказательство тех зверств, которые творила русская армия.

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Но у каждого погибшего с фотопленки есть своя история. Михаил Романюк — имя мужчины, чье посмертное фото облетело весь мир. Однако он — не просто фото, у него есть история.

Навеки с велосипедом

В тот день 58-летний Михаил Романюк сказал своей матери, что больше не выдерживает просто сидеть и принял решение стать в ряды местной терробороны.

Мама, я буду очень долго жить, так что не беспокойся, — уверял сын.

Мужчина сел на велосипед и отправился в военкомат, чтобы помочь сдерживать озверевших оккупантов, однако не доехал.

Михаил ехал вместе с товарищем Александром, которому удалось уцелеть.

Теща товарища Михаила рассказала, откуда вылетела пуля, которая навсегда остановила его сердце.

Стреляли со второго этажа жилого дома. Саша, зять мой, чудом уцелел, а Мише прилетела пуля в голову.

Матери о том, что ее сын погиб, родные сказали только после того, как все были в безопасности, иначе женщина бы не поехала.

Родные Михаила выбирались из Бучи пешком, а затем наткнулись на мужчину, который вывез их на авто. Сейчас они находятся в безопасности в Луцком центре для беженцев.

Женщины считают, что если бы они остались там еще на несколько дней, то точно не выжили бы.

Возвращаться в родную Бучу моральных сил нет, ведь они были свидетелями ужасных зверств, происходивших во дворе прямо возле их дома.

Есть вероятность, что Буча может стать одним из туристических городов, которые после войны захотят посетить иностранцы. Марьяна Олеськив рассказала о туризме во время и после войны.