Мать скончалась на руках, а российские военные хотели отправить в Москву. Как 10-летнего Илью спасали от рук оккупантов

10-летний Илья Матвиенко из Мариуполя, которого чудом удалось спасти из рук оккупантов, имеет новый дом. Страшные мытарства мальчика-сироты наконец-то закончились. Родная бабушка привезла внука в Ужгород. Будут жить в общежитии.

Мальчик обустроился на новом месте. Предстоит еще лечение и длительная реабилитация. В середине марта вместе с мамой Илья попал под вражеский огонь. Они получили тяжелые ранения.

Через несколько часов женщина умерла на руках у маленького сына. Сироту оккупанты вывезли на территорию “ДНР”. Донецкие врачи хотели ампутировать Илье разорванную снарядом ногу. Но, к счастью, конечность удалось сберечь. Решительная бабушка, узнав судьбу внука, уехала на неподконтрольную Украине территорию и забрала его от оккупантов.

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Елена Николаевна нашла Илью в больнице. Говорит: уже при ней Илью пытались вывезти в Москву. Она чудом вырвала ребенка из рук оккупантов. Помогла огласка и сам президент Зеленский.

— Каждое утро я плачу, потому что потеряла дочь… но одновременно имею смысл жизни. Есть такой хороший мальчик… Такой внучок золотой, сообразительный, — говорит Елена Матвиенко.

Елена Николаевна оформила опеку. Собственного жилья в Ужгороде нет, поэтому привела внучка в общежитие, к своему гражданскому мужу. Здесь две комнаты. 18-летний сын женщины, ожидая маленького племянника, сделал ремонт. Илья сразу же принялся за любимое занятие — собирать конструктор.

Илью еще полтора месяца лечили медики в Киеве. Разорванная левая ножка заживает. С правой вынули четыре больших осколка. Одиннадцать — еще остались. Впереди — длительное лечение и реабилитация.

Ужгородские волонтеры обещают заботиться о мальчике и его родных. Бабушка говорит, что также сделает все возможное, чтобы у ее внука была собственная крыша над головой.

Это не первая попытка похищения наших детей. Раньше мы рассказывали, куда и зачем россияне вывозят украинских детей.

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