Мати померла на руках, а російські військові хотіли відправити до Москви. Як 10-річного Іллю рятували від рук окупантів

10-річний Ілля Матвієнко з Маріуполя, якого дивом вдалося врятувати з рук окупантів, має новий дім. Страшні митарства хлопчика-сироти нарешті закінчилися. Рідна бабуся привезла онука до Ужгорода. Житимуть у гуртожитку.

Хлопчик облаштовується на новому місці. Попереду ще лікування і тривала реабілітація. Всередині березня разом з мамою Ілля потрапив під ворожий вогонь. Обоє дістали важкі поранення.

За кілька годин жінка померла на руках у маленького сина. Сироту окупанти вивезли на територію “ДНР”. Донецькі лікарі хотіли ампутувати Іллі розірвану снарядом ногу. Та, на щастя, кінцівку вдалося зберегти. Рішуча бабуся, дізнавшись про долю онука, поїхала на непідконтрольну Україні територію і забрала його від окупантів.

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Олена Миколаївна знайшла Іллю в лікарні. Каже: уже при ній Іллю намагалися вивезти до Москви. Вона дивом вирвала дитину з рук окупантів. Допоміг розголос та сам президент Зеленський.

— Щоранку я плачу, бо втратила доньку… але водночас маю сенс життя. Маю такого гарного хлопчика… Такий внучок золотий, кмітливий, — каже Олена Матвієнко.

Олена Миколаївна оформила опіку. Власного житла в Ужгороді не має, тому привела онука в гуртожиток, до свого цивільного чоловіка. Тут дві кімнати. 18-річний син жінки, чекаючи на маленького племінника, зробив ремонт. Ілля одразу ж взявся за улюблене заняття — складати конструктор.

Іллю ще півтора місяця лікували медики в Києві. Пошматована ліва ніжка загоюється. З правої вийняли чотири великі уламки. Одинадцять — ще залишилися. Попереду — тривале лікування та реабілітація.

Ужгородські волонтери обіцяють опікуватися хлопчиком та його рідними. Бабуся каже, що також зробить усе можливе, щоб її онук мав власний дах над головою.

Це не перша спроба викрадення наших дітей. Раніше ми розповідали, куди та навіщо росіяни вивозять українських дітей.

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