Люди

Мати померла на руках, а російські військові хотіли відправити до Москви. Як 10-річного Іллю рятували від рук окупантів

Світлана Ковбиця 13 Червня 2022, 13:00

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