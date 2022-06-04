Місяць поневіряння під обстрілами в підвалах та монастирських келіях — як вчителька з Чернігова врятувала 30 дітей-сиріт

30 дітей-сиріт, які майже місяць ховалися від обстрілів у Чернігові, нині оговтуються від пережитого на Прикарпатті. Уже третій місяць їхня вихователька Наталія Песоцька — єдина опікунка.

Жінка з малечею майже місяць прожила в підвалі притулку, переховувала дітей у монастирських келіях. А потім під обстрілами їх евакуювали на захід.

Наталія Іванівна зі зруйнованого Чернігова вивезла двох рідних дітей: старшу Вероніку та молодшого Іванка. Але тепер усі 30 для неї стали найріднішими.

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Мужність цих дітей вражала та часто підтримувала, зізнається Наталя. Вони, як маленькі солдатики, слухалися наказів та швидко їх виконували. Разом вчилися виживати, одне одного підтримували та разом молилися.

Вони жили в підвалі свого центру, поки його не зруйнували — туди двічі влучив снаряд.

Буквально 20 хвилин, як ми поїли, спустилися у підвал і втрапив снаряд. Ми вчасно встигли заховатись. Якби ми там були, то я не думаю, що хтось би залишився живий, — розповідає пані Наталія.

Останнім прихистком дітей у Чернігові були церковні стіни. У монастирі переховувалось кілька сотень городян. Сиротам виділили 30-метрову келію без туалету. У їдальню, коли було з чого готувати, малеча бігала під обстрілами.

Тиша, спокій і турбота — те, чим сиріт зустріло Прикарпаття. Але досі, коли вони граються, то уявляють, наче стріляють із кулеметів. Вони мріють повернутись додому.

Але їхати поки нікуди — немає частини даху, повністю вибиті вікна та вщент зруйнована їдальня.

Внаслідок повномасштабної війни багато людей втратили не лише свій дім, а й найрідніших. Діти залишилися сиротами, а батьки втратили дітей. Читай, як опікун чотирьох дітей В’ячеслав Ялов забезпечує родину.