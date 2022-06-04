Lifestyle

Месяц скитаний под обстрелами в подвалах и монастырских кельях — как учительница из Чернигова спасла 30 детей-сирот

Ирина Тимчишин 04 июня 2022, 11:00

Больше видео
0:03:25
Відлуння руйнації на Київщині
Відлуння руйнації в Киевской области. Как музыканты творчеством привлекают внимание к войне в Украине
0:02:48
Запоріжжя
Готовы отдавать остатки даром: как на самом деле работают аграрии на Запорожье
0:01:19
гречка
Твоя паника поднимает цены! Гречки хватит на всех, или почему дорожает крупа
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Смотреть больше

Последние видео
0:05:46
Обстріли Сумської області 04.06.2022 - чотири прильоти за ранок

Снова “прилеты” по Сумской области: есть ли угроза повторного наступления россиян — комментирует глава ОВА Живицкий
0:06:15
Ситуація в Херсонській області 04.06.2022 - область в ізоляції
Возможности увидеть правду нет! Что происходит в изолированной Херсонской области сегодня
0:03:08
Донецкая область сейчас
Сконцентрировали большую часть сил: на Бахмутском направлении ведутся активные боевые действия. Ситуация в Бахмуте сейчас
0:04:04
Вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей-сиріт з-під обстрілів
Месяц скитаний под обстрелами в подвалах и монастырских кельях — как учительница из Чернигова спасла 30 детей-сирот
Месяц скитаний под обстрелами в подвалах и монастырских кельях — как учительница из Чернигова спасла 30 детей-сирот
Оккупанты обстреляли Одессу крылатыми ракетами со стороны Крыма: что известно на данный момент
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:16
Як військовослужбовець використав єдиний день відпустки з фронту, щоб освідчитися у коханні
Единственный день отпуска с фронта использовал, чтобы сделать предложение! Романтический поступок военнослужащего
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 июня
0:05:40
Як Київщина відвойовувала свою свободу
Убийства, изнасилования и мародерства – как Киевская область отвоевывала свою свободу
0:03:25
Відлуння руйнації на Київщині
Відлуння руйнації в Киевской области. Как музыканты творчеством привлекают внимание к войне в Украине
Больше видео
Донецкая область сейчас
Читать дальше
Сконцентрировали большую часть сил: на Бахмутском направлении ведутся активные боевые действия. Ситуация в Бахмуте сейчас
Месяц скитаний под обстрелами в подвалах и монастырских кельях — как учительница из Чернигова спасла 30 детей-сирот
Читать дальше
Оккупанты обстреляли Одессу крылатыми ракетами со стороны Крыма: что известно на данный момент

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь