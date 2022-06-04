Месяц скитаний под обстрелами в подвалах и монастырских кельях — как учительница из Чернигова спасла 30 детей-сирот

30 детей-сирот, которые почти месяц скрывались от обстрелов в Чернигове, сейчас приходят в себя от пережитого на Прикарпатье. Уже третий месяц их воспитательница Наталья Песоцкая — единственная попечительница.

Женщина с малышами почти месяц прожила в подвале убежища, прятала детей в монастырских кельях. А затем под обстрелами их эвакуировали на запад.

Наталья Ивановна из разрушенного Чернигова вывезла двоих родных детей: старшую Веронику и младшего Иванушку. Но теперь все 30 для нее стали самыми родными.

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Мужество этих детей поражало и часто поддерживало, признается Наталья. Они, как маленькие солдатики, слушались приказов и быстро выполняли их. Вместе учились выживать, друг друга поддерживали и вместе молились.

Они жили в подвале своего центра, пока его не разрушили — туда дважды попал снаряд.

Буквально 20 минут, как мы поели, спустились в подвал и попал снаряд. Мы вовремя успели спрятаться. Если бы мы там были, то я не думаю, что кто-то остался бы жив, — рассказывает Наталья.

Последним пристанищем детей в Чернигове были церковные стены. В монастыре скрывалось несколько сотен горожан. Сиротам выделили 30-метровую келью без туалета. В столовую, когда было из чего готовить, малыши бегали под обстрелами.

Тишина, покой и забота — то, чем сирот встретило Прикарпатье. Но до сих пор, когда они играют, представляют, будто стреляют из пулеметов. Они мечтают вернуться домой.

Но ехать пока некуда — нет части крыши, полностью выбиты окна и разрушена столовая.

В результате полномасштабной войны многие потеряли не только свой дом, но и самых родных. Дети остались сиротами, а родители лишились детей. Читай, как попечитель четырех детей Вячеслав Ялов обеспечивает семью.