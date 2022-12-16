Модульный городок в Ирпене: как будут зимовать люди, потерявшие свое жилье

В Ирпене построили новые модульные дома, чтобы люди, которых Россия оставила без жилья, могли комфортно перезимовать.

Некоторые жили в полуразрушенных российскими снарядами подъездах, некоторых переселяют из временных приютов, пригодных только для жизни летом.

Это временное жилье. Конечно же, оно не заменит их квартиры или дома. Но вместе с тем это возможность для тех, кому негде перезимовать.

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Перезимовать, пережить этот период тяжелый. Никто не говорит, но самое необходимое для нас сделали: у нас тепло, стиральные машинки, чистые комнаты, — рассказывает многодетная мама Марина.

Как в Ирпене будут зимовать люди, чьи дома уничтожили россияне, и когда в городе планируют построить новые квартиры для тысяч жителей — смотри на Вікнах.

Смотри удивительную историю героев, оберегавших Ирпень от русских оккупантов.

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