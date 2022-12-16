Модульне містечко в Ірпені: як зимуватимуть люди, які втратили своє житло

В Ірпені побудували нові модульні будиночки, щоб люди, яких Росія залишила без житла, могли комфортно перезимувати.

Дехто жив у напівзруйнованих російськими снарядами під’їздах, декого переселяють з тимчасових прихистків, які придатні лише для життя влітку.

Це тимчасове житло, яке, звичайно, не замінить їхні квартири або будинки. Але водночас можливість для тих, кому треба десь перезимувати.

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Перезимувати, пережити цей період важкий. Ніхто не говорить, що він легкий, але найнеобхідніше для нас зробили: у нас є тепло, пральні машинки, чисті кімнати, — розповідає багатодітна мама Марина.

Як в Ірпені зимуватимуть люди, чиї будинки знищили росіяни, та коли в місті планують звести нові квартири для тисяч жителів — дивись на Вікнах.

Дивись дивовижну історію героїв, які оберігали Ірпінь від російських окупантів.

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