Люди

Модульне містечко в Ірпені: як зимуватимуть люди, які втратили своє житло

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 16 Грудня 2022, 07:30

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Модульне містечко

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