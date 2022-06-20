Муж, папа и зять в плену — жена бойца Азова рассказала, как она и дети переживают разлуку

Не каждый сейчас может увидеть своих родителей или хотя бы услышать их голос. Все, что им остается — ждать.
Никита и Николь — дети бойца полка Азов Алексея Ляшука, который сейчас находится в плену.
Когда они выходили из Азовстали, его побратим мне сообщил, что он жив и с ним все хорошо. Сейчас я знаю только то, что он находится в списке пленных, — сообщила супруга военного Виктория.
Когда они выходили из Азовстали, его побратим мне сообщил, что он жив и с ним все хорошо. Сейчас я знаю только то, что он находится в списке пленных, — сообщила супруга военного Виктория.
Связи с мужем у Виктории нет уже давно. Детям женщина откровенно рассказывает, что папа на войне защищает страну. Но маленькая дочь героя все равно иногда плачет, потому что очень скучает по отцу.
Смотри видео с семьей бойца Азова о том, как они переносят тяжелую разлуку и что поддерживает их дух.
Ранее жена командира мариупольского полка Азов Екатерина Прокопенко рассказала, в каких условиях находятся пленные бойцы Азова.