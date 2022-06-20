Не кожен зараз може привітати своїх батьків чи хоча б почути їх голос. Усе, що їм залишається — чекати.

Нікіта й Ніколь — діти бійця полку Азов Олексія Ляшука, який зараз перебуває у російському полоні.

Коли вони виходили з Азовсталі, його побратим мені повідомив, що він живий та з ним усе добре. Зараз я знаю лише те, що він знаходиться в списку полонених, — повідомила дружина військового Вікторія.

Зв’язку з чоловіком Вікторія не має вже давно. Дітям жінка відверто розповідає, що тато на війні, захищає країну. Але маленька донька героя все одно час від часу плаче, адже сумує за батьком.

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