Отреклась от России и погибла на фронте за Украину — невероятная история Ольги Симоновой

13 сентября на фронте погибла знаменитая Ольга Симонова с позывным Симба, которая еще в далеком 2014-м году уехала из России и отреклась от гражданства страны-агрессора.

Тогда же Симонова пошла воевать на фронт. Несмотря на то, что Ольга родилась в Челябинске, она своим примером доказала всем, что настоящими украинцами не рождаются, а становятся.

Смотри интервью с Ольгой Симоновой, записанное ко Дню защитников и защитниц 14 октября 2021 года. Вечная память героям!

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