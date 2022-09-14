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Зреклась Росії та загинула на фронті за Україну — неймовірна історія Ольги Сімонової

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 14 Вересня 2022, 19:00

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