Зреклась Росії та загинула на фронті за Україну — неймовірна історія Ольги Сімонової

13 вересня на фронті загинула знаменита Ольга Сімонова на псевдо Сімба, яка ще в далекому 2014-му році поїхала з Росії й відреклась від громадянства країни-агресора.

Тоді ж Сімонова пішла воювати на фронт. Попри те, що Ольга народилась у Челябінську, вона своїм прикладом довела всім, що справжніми українцями не народжуються, а стають.

Дивись інтерв’ю з Ольгою Сімоновою, записане до Дня захисників і захисниць 14 жовтня 2021 року. Вічна шана героям і геройкам!

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