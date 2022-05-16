Люди

На Килиманджаро, работе, дома. Где застала война украинцев – чувственные истории каждого из нас

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 16 мая 2022, 08:00

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Де застала війна українців

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