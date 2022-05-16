На Килиманджаро, работе, дома. Где застала война украинцев – чувственные истории каждого из нас

Эта жестокая война застигла нас врасплох: кого-то дома, кого-то на работе или за границей. Мы волновались за родных, боялись неизвестности, но научились овладевать страхом и сплотились ради нашей победы.

Уже два с половиной месяца мы крепко держим оборону на всех фронтах.

24 февраля начался новый счет времени для каждого украинца. Война унесла нашу привычную жизнь — сломала планы, мечты, достижения, разлучила с родными, заставила терять и плакать от боли. Февральское утро, звонки родным со словами: “Началась война”.

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Киевлянка Наталья в начале полномасштабного вторжения оказалась в тысяче километров от дома, на отпуске в Мексике. Когда прочла новости из Украины — не поверила своим глазам.

Такой боли я никогда не чувствовала, понимая, в какой стране мы жили, как прекрасно мы жили, хотелось сказать: “Ущипните меня, неужели это происходит”. Это невозможно, когда твои родные здесь находятся, не быть рядом с ними, делаешь все, чтобы вернуться, — говорит Наталья.

С той минуты отдых был не в радость, все мысли только об оставшейся в Киеве семье.

А вот Александра известие о том, что дома началась война, застала на Килиманджаро. Осуществить мечту и подняться на вершину он уехал еще в январе. О войне в Украине узнал только на третий день.

— Когда мы спускались с горы 26-27 февраля, у нас начали появляться связи, и мы начали отрывками получать информацию. Когда мы поняли, что дома война, нам оставалась одна ночь в палатке.

Эта ночь — волнение, чувство пустосты внутри и ощущение, что нужно возвращаться, — говорит мужчина.

Но большинство украинцев война застала дома, казалось бы, в самом безопасном месте. Наталья в мирной жизни психолога, готовая к любым вызовам, с дочерью 24 февраля решили остаться в квартире. Через несколько дней оккупация Бучи, постоянные обстрелы, 15 дней в холодном подвале. Унимала отчаяние, потому что нужно было выжить.

— Конечно, плакали и кричали — было страшно. Когда мы поняли, что оккупация уже происходит, а это очень быстро в Буче произошло, нам ничего не оставалось, как просто жить… готовить есть под обстрелами, добывать себе продукты, — рассказывает женщина.

Многих украинская война застала на работе.

Это медики, которые оставались днем ​​и ночью спасать раненых в больницах оккупированной Киевщины под постоянными обстрелами на Сумщине, Черниговщине.

На работе, в пути, война застала и проводников поездов. С утра 24 февраля они 3 недели без выходного ездили эвакуационными рейсами, под ракетными ударами, успокаивали испуганных людей, бежавших от войны.

Где бы эта жестокая война не застала украинцев, все с февраля верят в наши Вооруженные силы, верят в победу, многое поверили в себя, в свою страну, и в то, что мы несокрушимы.

Люди в Украине помогают друг другу, храбрые — помогают эвакуировать людей. Ранее мы рассказывали об оперном певце из Харькова, который получил пять шаровых ранений, когда эвакуировал людей.