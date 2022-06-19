Надежный тыл! Как волонтеры доставляют на передовую в Орехове самое необходимое

Орехов на Запорожье, несмотря на ежедневные крупнокалиберные обстрелы врага, держит оборону.

В его окрестностях наши защитники ведут отчаянные бои. В перерывах между которыми очень радуются гостям и поддержке.

Только одни прилеты. Летает частенько, каждые 10 минут сегодня бросали. Я на часы смотрю – сейчас будет прилет. В Орехове обстреливают все и не жалеют ничего, – говорит военный ВСУ Андрей.

Надежный тыл для них обеспечивают волонтеры, которые доставляют на передовую самое необходимое.

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В благотворительный рейд на огненный фронт вместе с благотворителями двинулись наши корреспонденты.

Вдохновляясь храбростью волонтеров на Запорожье, смотрите как швейный цех переселенцев из Краматорска помогает ВСУ.