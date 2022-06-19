Надійний тил! Як волонтери доправляють на передову в Оріхові найнеобхідніше

Оріхів, що на Запоріжжі, попри щоденні великокаліберні обстріли ворога, тримає оборону.

На його околицях наші захисники ведуть відчайдушні бої. У перервах між якими – дуже тішаться гостям та підтримці.

Тільки одні прильоти. Літає частенько, кожні 10 хвилин сьогодні кидали. Я на годинник дивлюся – зараз має бути приліт. В Оріхові обстрілюють усі й не шкодують нічого, – каже військовий ЗСУ Андрій.

Надійний тил для них забезпечують волонтери, що доправляють на передову найнеобхідніше.

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У благодійний рейд на вогненний фронт разом із доброчинцями рушили наші кореспонденти.

Надихаючись хоробрістю волонтерів на Запоріжжі, дивіться як швейний цех переселенців з Краматорська допомагає ЗСУ.