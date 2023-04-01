Больной раком дедушка партизанил на велосипеде для ВСУ — невероятные истории сопротивления Ахтырки

Ахтырка — городок в Сумской области, недалеко от границы с Россией — год назад не дал вражеским колоннам пройти вглубь страны, двинуться дальше на Харьков и Киев.

Они выстояли ценой десятков жизней гражданских и еще большего числа жертв среди военных.

Местный житель Александр Гуцал в первые дни наступления создал в Ахтырке партизанскую организацию, которая впоследствии получила название Дед на велосипеде. Мужчина сам — военный на пенсии, провел 27 лет в зенитно-ракетных войсках.

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Название организация получила от артиллеристов 93 бригады, которым партизаны передавали координаты вражеских колонн. Основа партизан — 15 человек, среди которых пять женщин. Младшему 24 года, а самой старшей партизанке — 69. Все они преимущественно жители окрестных сел.

Прототипом названия стал один из партизан, 54-летний Алексей, больной раком горла. Его мало кто видел. Только слышали голос и знали, что ездит на велосипеде.

Благодаря данным партизан, воинам удалось уничтожить немало российской техники еще на подступах к Ахтырке. Александр делится, что в списке уничтоженного немало интересных вещей.

Два Смерча, один Ураган, три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300, две единицы зенитно-ракетного комплекса Панцирь, танков штук 12-15, БМП тоже до пяти, топливозаправщиков до 20 штук.

От здания ахтырской мэрии ничего не осталось. Россияне в течение 20 дней уничтожали город из самолетов. Поэтому награду Город-герой, который теперь имеет голова Ахтырки, повесят в библиотеке.

Зиму местные пережили с разрушенной ТЭЦ. Ахтырцам удалось за свой счет запустить один из шести котлов, так и пережили холода.

Теперь в город вернулось уже 42 тысячи населения из 48. И это при том, что в Ахтырке российскими обстрелами повреждено по меньшей мере 2500 домов.

И весь этот год здесь активно восстанавливаются. Например, на улице Киевской, где авиаударами повреждено сразу несколько высоток, в одной из пятиэтажек два подъезда уже отремонтированы. Еще два — на стадии ремонта. А вот в другой высотке напротив ремонт уже завершен.

Кроме того, получил награду не только город, но и отдельные его жители. Среди них спасатели, полицейские, армейцы, спецназовцы, соцработники.

Но получить собственноручно смогли не все. Часть знаков отличия — посмертная. Но сейчас год спустя, вспоминая тяжелые бои и всех павших, жители Ахтырки уверены: остановили врага тогда — не пропустят уже никогда.

Хитрили и объединялись, чтобы избиваться от оккупантов. Так выживали украинцы под оккупацией. Читай историю сопротивления мужественного села Пятихатки Херсонской области.

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