Люди

Хворий на рак дідусь партизанив на велосипеді для ЗСУ — неймовірні історії спротиву Охтирки

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Квітня 2023, 19:30

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