Окоп в доме — это еще по-божески: история пожилых супругов, у которых все забрала война

В одном из освобожденных городков Николаевской области из около 200 местных осталась только одна пожилая пара на все село — это последствия российской оккупации. Старикам пришлось пережить ее, потому что не смогли покинуть свое хозяйство. Благодаря ему и не умерли от голода.

Теперь военные и волонтеры помогают им продуктами. В селе не уцелело ни одного дома, ведь российские оккупанты обустраивали позиции прямо в них, посреди комнат рыли окопы. Люди пока не спешат возвращаться и потому, что захватчики оставили много растяжек и мин.

Одна пожилая пара на все село — последствия российской оккупации

Небольшое село в Николаевской области, дороги к которому почти нет. Вокруг разбитая техника оккупантов, поля, усеянные снарядами. Андрей вместе с другом Сергеем вернулся в родительский дом, чтобы вывезти хоть какую-то уцелевшую технику в соседнее село.

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У семьи Андрея было свое фермерское хозяйство. Теперь здесь нет ничего.

Таковы последствия российской оккупации. Здесь был “прилет”, в комнате был “прилет”, — показывает Андрей.

Его родители долгое время были в оккупации. В начале полномасштабной войны не успели выехать. Во время обстрелов прятались в подвале. Но однажды вражеский снаряд залетел и туда. К счастью, он не разорвался, и все уцелели.

До полномасштабной войны здесь было около 200 жителей. Люди держали маленькие фермерские хозяйства. Теперь в селе полная тишина. В огородах лежат остатки несобранного урожая. У домов валяются неразорванные мины, которые саперы покрасили в голубой цвет.

Владимир вместе со своей женой — единственные, кто остался в этом селе. О пережитых временах оккупации вспоминают с ужасом.

За водой ходили в три часа ночи, а в последнее время нельзя было пройти, здесь бомбили и днем, и ночью. Особенно ночью, когда не знаешь, кто приехал и к тебе стучится, — рассказывает житель села Владимир.

Окоп в доме — это еще по-божески

Нина хозяйничает в своем разбитом доме. На время ожесточенных боев решили уехать в ближайшее село, но когда через месяц вернулись, взялись за головы от того, что натворили оккупанты.

Это еще ничего, в других домах вообще ямы страшные, а у нас еще такая, по-божески, яма, — говорит она.

Это Нина показывает обустроенные ямы, которые оккупанты вырыли прямо в ее комнате. И такие окопы захватчиков есть чуть ли не в каждом доме в селе. Но о стареньких супругах здесь не забывают. Волонтеры вместе с военными привозят им еду. В этот раз привезли также солнечную панель и павербанк.

Пора помогать гражданским, люди остались одни. Здесь ни света, ни воды, ничего нет. Сделали солнечную панель, погода как раз позволяет заряжать, — говорит волонтер Сергей Басов-Полтавцев.

Супруги такой помощи рады. Сейчас старики даже не загадывают, когда будут наводить порядок и начнут отстраиваться после российского нашествия.

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