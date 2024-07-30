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Родители кричали в коридоре, а потолок падал: история хирурга, оперировавшего во время обстрела Охматдета

Даниэла Долотова, журналист сайта 30 июля 2024, 20:00
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