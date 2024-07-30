Родители кричали в коридоре, а потолок падал: история хирурга, оперировавшего во время обстрела Охматдета

Через три недели почти ничего не изменилось, говорит хирург Олег Голубченко, оперировавший ребенка, когда 8 июля 2024 года РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет.

Несмотря на ранения, он в окровавленной медицинской форме помогал искать пострадавших. Взрыв разрушил здание, десятки взрослых и детей оказались под завалами.

Нет моей операционной, нет моего отделения, нет нашего корпуса, — говорит Олег Голубченко.

Хирург был уверен, что Охматдет — это самое безопасное место в Киеве. Ведь это большая детская больница и туда не должны попасть вражеские ракеты.

Не было даже предчувствия 8 июля, что может произойти что-нибудь трагическое. Врачи спокойно готовились к работе, готовились к операциям. И вдруг все изменилось.

Свист, взрыв, и я уже оказался на полу. Я лежал и все летело: потолок, шкафы, окна, рамы. Я поначалу не понял, что произошло. Только чувствовал, что у меня что-то теплое на спине.

Врач увидел на себе кровь, но почувствовал, что ноги и руки работают, поэтому решил, что он в физически нормальном состоянии.

Где-то в коридоре за стенкой родители малыша, что был на операционном столе, начали кричать и спрашивать, где их ребенок. Врач попросил коллегу проверить состояние маленького пациента. К счастью ребенок был жив, но нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких. Потому медикам пришлось механически вентилировать ребенка.

Стабилизировав ребенка, врачи спустили его в реанимацию, расположенную на несколько этажей ниже. Уже там Олег увидел других своих коллег, которые получили ранения. В реанимации медики положили ребенка на каталку, спустили его в приемную на первый этаж. Позже все дети вместе с родителями были эвакуированы.

Хирург говорит, что думал будет определенный застой в работе. Но руководству больницы удалось очень быстро вернуть медицинский персонал клиники к спасению жизней маленьких пациентов. Врачей Охматдета перевели в областную больницу, где предоставили все необходимые условия для работы.

Морально мне было тяжело, потому что я приезжал и видел, что все разрушено. Это больница, но здесь была жизнь. Многие люди, персонал, все каждый день друг друга видели, общались.

Удар по детской больнице Охматдет — ужасное военное преступление, а серьезные разрушения, которые были нанесены современной клинике, осложняют лечение тяжелобольных детей. Читай, могут ли другие больницы заменить Охматдет для тяжелобольных детей.

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