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Батьки кричали в коридорі, а стеля падала: історія хірурга, який оперував під час обстрілу Охматдиту

Даніела Долотова, журналістка сайту 30 Липня 2024, 20:00
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