Батьки кричали в коридорі, а стеля падала: історія хірурга, який оперував під час обстрілу Охматдиту

За три тижні майже нічого не змінилась, каже хірург Олег Голубченко, який оперував дитину, коли 8 липня 2024 року РФ здійснила ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит.

Попри поранення, саме він у закривавленій медичній формі допомагав шукати постраждалих. Адже вибух зруйнував будівлю, залишивши десятки дорослих і дітей під завалами.

Немає моєї операційної, немає мого відділення, немає нашого корпуса, — каже Олег Голубченко.

Хірург був впевнений, що Охматдит — це чи не найбезпечніше місце в Києві. Адже це велика дитяча лікарня й туди не мали поцілити ворожі ракети.

Не було навіть передчуття 8 липня, що може статися щось трагічне. Лікарі спокійно готувалися до роботи, проходили операції. І раптово все змінилося.

Свист, вибух і я вже опинився на підлозі. Я лежав і все летіло: стеля, шафи, вікна, рами. Я спочатку не зрозумів, що сталося. Тільки відчував, що в мене щось тепле на спині.

Лікар побачив на собі кров, але відчув, що ноги та руки працюють, тому зробив висновок, що він у фізично нормальному стані.

Десь у коридорі за стінкою батьки малечі, яка була на операційному столі, почали кричати та питати, де їхня дитина. Тому лікар попросив колегу перевірити стан маленького пацієнта. Виявилось, що дитина жива, але їй потрібен апарат штучної вентиляції легень. Тому медикам довелось механічно вентилювати дитину.

Після цього лікарі з пацієнтом спустились в реанімацію, яка була розташована на кілька поверхів нижче. Там вже Олег побачив інших своїх колег, які дістали поранення. У приміщенні реанімації медики поклали дитину на каталку, спустили її в приймальню на перший поверх. Потім малечу разом з батьками, евакуювали з лікарні.

Хірург каже, що думав буде якийсь застій в роботі. Проте керівництво лікарні дуже посприяло, аби медики повернулись до рятування життів маленьких пацієнтів. Працівників перевели в обласну лікарню, де надали всі необхідні умови для роботи.

Морально мені було важко, тому що я приїжджав, коли все зруйновано. Це лікарня, але тут було життя. Багато людей, персонал, всі щодня одне одного бачили, спілкувалися.

Удар по дитячій лікарні Охматдит — не лише жахливий воєнний злочин, руйнування сучасної клініки ускладнює лікування важкохворих дітей. Тому читай, чи можуть інші лікарні замінити Охматдит для важкохворих дітей.

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