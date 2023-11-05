Они просто хотят освобождения своего дома… Это молодое поколение партизан Луганщины готово на все

Рух опору — важная составляющая обороны Украины. Целая система информационных и специальных мероприятий против оккупантов. Де-юре этот термин появился в 2021 году, когда был подписан законопроект об основах национального сопротивления. Но в Луганской области, де-факто, подполье национального сопротивления начало вести деятельность еще 9 лет назад.

Первые официальные упоминания о луганских партизанах датируются июнем 2014 года, когда на неподконтрольной уже на тот момент Украине территории разбился самолет Ан-26.

Именно местные партизаны организовали поиск членов экипажа, которые спаслись, и организовали им укрытие к моменту эвакуации силами специальных операций. В течение 9 лет партизаны продолжали тихо вести свою деятельность, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году партизанские отряды в Луганской области стали расти с новой силой и пополняться молодой кровью.

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Основной деятельностью подполья являются сбор и передача разведывательной информации, что в условиях 9-летней оккупации уже опасно. Но при необходимости луганские партизаны переходят и к активным действиям. Партизаны Луганской области держат оккупантов в напряжении, следят за перемещением военной техники и при возможности разрушают им логистические пути.

Представители Руху опору подожгли железнодорожные релейные шкафы возле города Счастье, из-за чего управление участком железнодорожного соединения было переведено в ручной режим и делало невозможным своевременную доставку грузов.

Подобные разрушения получила и железная дорога возле Старобельска и в Новоайдарском районе.

9 лет российской пропаганды не изменили главную цель национального подполья Луганской области и хотя информация об их диверсионных акциях в новостной ленте появляется не так часто, как хотелось бы, Рух опору там живет. Просто по своему главному правилу — тишина равна безопасности.

Напомним, ранее мы рассказывали важную историю двух взрывотехников.

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