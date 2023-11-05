Вони просто хочуть звільнення своєї домівки… Це молоде покоління партизанів Луганщини готове на все

Рух опору — важлива складова оборони України. Ціла система інформаційних і спеціальних заходів проти окупантів. Де-юре, цей термін з’явився у 2021 році, коли був підписаний законопроект про основи національного супротиву. Але на Луганщині, де-факто, підпілля національного опору почало вести діяльність ще 9 років тому.

Перші офіційні згадки про луганських партизанів датуються червнем 2014 року, коли на непідконтрольній вже на той момент Україні території розбився літак Ан-26.

Саме місцеві партизани організували пошук членів екіпажу, які врятувались, і організували їх переховування до моменту евакуації силами спеціальних операцій. Протягом 9 років партизани продовжували тихо вести свою діяльність, а с початком повномасштабного вторгнення у 2022-му році партизанські загони на Луганщині стали зростати з новою силою і поповнюватися молодою кров’ю.

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Основною діяльністю підпілля є збір та передача розвідувальної інформації, що в умовах 9-річної окупації вже небезпечно. Але за необхідності луганські партизани переходять і до активних дій. Партизани Луганщини тримають окупантів у напрузі, слідкують за переміщенням військової техніки та при можливості руйнують їм логістичні шляхи.

Представники Руху опору підпалили залізничні релейні шафи біля міста Щастя, через що управління ділянкою залізничного сполучення було переведено у ручний режим та унеможливлювало своєчасну доставку вантажів.

Подібні руйнування отримала і залізниця біля Старобільська і в Новоайдарському районі.

9 років російської пропаганди не змінили головну мету національного підпілля Луганщини. І хоча інформація про їх диверсійні акції у стрічці новин з’являється не так часто, як хотілось би, Рух опору там живе. Просто за своїм головним правилом — тиша дорівнює безпеці.

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