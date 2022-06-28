Профессионально держат свой фронт — как банковские работники стали героями во время войны

Герои среди нас! Сегодня мы вам расскажем о работниках ПриватБанка, которые во время войны тоже героически держали свой фронт.

Обеспечивали деньгами воинов и пенсионеров, работали на блокпостах и ​​позициях, переплывали реки, чтобы выполнить свою работу, выезжали к эвакуированным людям, чтобы оформить помощь.

Работник ирпенского отделения ПриватБанка Иван Сиденко с болью в сердце и голосе вспоминает первый день войны:

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Мы видели все ночные обстрелы, зарево над Гостомелем, где наши ребята мужественно защищали каждый метр родной земли. Это не передать словами…

Сам Иван после того, как вывез свою семью в безопасное место, пошел в терроборону. Ивану в первые дни войны досталось сложное военное задание от банка: выдать зарплатные карточки новоприбывшим защитникам Киевской области, на которое он без колебаний согласился.

Ребята, рывшие окопы и создававшие огневые позиции, были удивлены сервисом среди лесов и полей от работников банка.

Коллега Ивана — Анна Шмыгай вообще помогла найти пропавшего без вести мужчину. С такими героями среди нас, сомнения в победе Украины сходят на нет! Смотри жизнеутверждающий сюжет Вікон в видео.

Напомним, ранее мы рассказывали истории жителей Ирпеня, переживших оккупацию города.