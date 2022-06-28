Професійно тримають свій фронт — як банківські працівники стали героями під час війни

Герої серед нас! Сьогодні ми вам розповімо про працівників ПриватБанку, які під час війни теж героїчно тримали свій фронт.

Забезпечували грішми воїнів та пенсіонерів, працювали на блокпостах та позиціях, перепливали річки, щоб виконати свою роботу, виїжджали до евакуйованих людей, щоб оформити їм допомогу.

Працівник ірпінського відділення ПриватБанку Іван Сіденко з болем у серці та голосі згадує перший день війни:

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Ми бачили всі нічні обстріли, заграву над Гостомелем, де наші хлопці мужньо боронили кожен метр рідної землі. Це не передати словами…

Сам Іван після того, як вивіз свою сім’ю до безпечного місця, пішов до тероборони. Іванові у перші дні війни дісталося складне військове завдання від банку: видати зарплатні картки новоприбулим захисникам Київщини, на що він без вагань погодився.

Хлопці, які рили окопи та створювали вогневі позиції, були здивовані сервісом посеред лісів та полів від працівників банку.

Колега Івана — Анна Шмигай взагалі допомогла знайти зниклого безвісти чоловіка. З такими героями серед нас сумніви у нашій перемозі сходять нанівець! Дивись життєствердний сюжет Вікон у відео.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали історії жителів Ірпеня, які пережили окупацію міста.