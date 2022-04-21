Работали под дулами автоматов — воспоминания врачей из Бучи и Ирпеня о российской оккупации

Больницы Ирпеня и Бучи постепенно возобновляют работу. Работают и стационар, и поликлиники. А недавно работу возобновила также частная больница, теперь предоставляющая услуги бесплатно.

Медицинскую помощь оказывали и во время оккупации — врачи работали под дулами автоматов. Российские захватчики заставляли их каждый день приходить и отмечаться на блокпост, иначе это поставило бы все заведение под риск.

Теперь же медики, которые возвращаются на работу, здороваются, как родные.

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Ирпень и Бучу обслуживает одна больница с филиалами в двух городах. В Ирпене находится поликлиника, в Буче — стационар. В настоящее время медики приходят в себя и возобновляют привычную работу.

Сейчас налаживается связь, возвращается администрация. Мы решаем все наши документальные вопросы, — говорит главный врач Антон Довгополов.

Оба заведения повреждены: что-то побило во время обстрелов, что-то украли оккупанты. Смотри, как работали медики во время оккупации Бучи и Ирпеня, а также какая ситуация сейчас.

Даже в жестких условиях врачи остаются преданными своему делу и проводят сверхсложные “ювелирные” операции. Читай, как спасали жизнь Гоши Новикова из Изюма.