Люди

Працювали під дулами автоматів — спогади лікарів з Бучі та Ірпеня про російську окупацію

Ольга Читайло 21 Квітня 2022, 12:00

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