Працювали під дулами автоматів — спогади лікарів з Бучі та Ірпеня про російську окупацію

Лікарні Ірпеня та Бучі поступово відновлюють роботу. Працюють і стаціонар, і поліклініки. А нещодавно роботу відновила також приватна лікарня, яка тепер надає послуги безкоштовно.

Медичну допомогу надавали й під час окупації — лікарі працювали під дулами автоматів. Російські загарбники змушували їх щодня приходити й відмічатися на блокпост, інакше це поставило б увесь заклад під ризик.

Тепер же медики, які повертаються на роботу, вітаються, як рідні.

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Ірпінь та Бучу обслуговує одна лікарня з філіями у двох містах. В Ірпені розташована поліклініка, в Бучі — стаціонар. Нині медики оговтуються та відновлюють звичну роботу.

Зараз налагоджується зв’язок, повертається адміністрація. Ми вирішуємо всі наші документальні питання, — говорить головний лікар Антон Довгополов.

Обидва заклади пошкоджені: щось побило під час обстрілів, щось — вкрали окупанти. Дивися, як працювали медики під час окупації Бучі та Ірпеня, а також яка ситуація зараз.

Навіть у жорстких умовах лікарі залишаються відданими своїй справі та проводять надскладні “ювелірні” операції. Читай, як рятували життя Гоші Новікова з Ізюма.