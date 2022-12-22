Идея бизнеса зародилась в окопе! Как ветеран АТО производит деревянные гранулы и согревает украинцев

Украинцы продолжают изобретать что-то новое на пользу всем. Так Роман Янко — ветеран АТО из Ивано-Франковской области — делает топливные гранулы из древесины. То, что когда-то сжигали или просто выбрасывали, ветеран переделывает с пользой.

Свой “теплый” бизнес начинал с нуля. Сейчас он один из 30-ти победителей конкурса ВАРТО, который проводил Украинский ветеранский фонд. Это возможность получить до 1 млн грн на развитие собственного ветеранского дела. В воюющем государстве важно поддерживать экономику, потому что каждый ведет борьбу на своем фронте.

По словам Романа, он все делал сам: вставал в 6 утра, садился в свой автобус, разгружал сырье, гранулировал, загружал и увозил своим клиентам.

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Начинал мужчина один, потом к нему присоединились Михаил и Петр, работают уже два года.

— Мы делаем это топливо, оно попадает в пекарни.

Там делают хлеб, который идет людям: и пенсионерам, и молодым, и на войну.

Мне эта работа нравится, и я могу работать круглосуточно, — улыбаясь, говорит Петр Витрак.

Идея бизнеса у Романа Янко родилась в окопе несколько лет назад. Когда-то работал декоратором на Мосфильме, а на фронт пошел в 2015 году. Даже там имел дело с деревом. Когда было время, строил для армейцев бани, укреплял блиндажи.

— Нам волонтеры привозили гранулу. Мы в Луганской области отапливали буржуйки ими, меня это очень заинтересовало. Я начал вычитывать в интернете, как это все производится и какое нужно оборудование, — делится Роман.

В 2019 году покинул ряды Вооруженных сил по состоянию здоровья. Первые деньги на дело Роман получил на бирже труда — приобрел станок-гранулятор. Раньше за смену производил тонну топливных гранул. Эта линия работает до сих пор.

Благодаря недавно полученному от Министерства ветеранов гранту производство перевез в новое помещение, закупил более мощную линию.

Имеет сушку для опилок, современный гранулятор, измельчитель. Теперь в смену будет делать 10 тонн продукции.

При отключении света работают в две, а то и в три смены. Потому что потребность в продукции значительная. У Романа есть еще одно хобби — из дерева изготавливает патриотические сувениры.

Ветеран АТО доказывает: армейцы, которые прошли войну, могут социализироваться и быть успешными. Главное — верить в свои силы и приближать победу.

Журнал Time назвал одним из лучших изобретений года бионическую руку производства украинского стартапа Esper Bionics. Ранее мы рассказывали, как делают бионические протезы в Украине.

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