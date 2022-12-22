Ідея бізнесу зародилася в окопі! Як ветеран АТО виготовляє дерев’яні гранули та зігріває українців

Українці продовжують виготовляти щось нове на користь усім. Так Роман Янко — ветеран АТО з Івано-Франківщини — виготовляє паливні гранули з деревини. Те, що колись спалювали або просто викидали, ветеран переробляє з користю.

Свій “теплий” бізнес починав з нуля. Зараз він один із 30-ти переможців конкурсу ВАРТО, який проводив Український ветеранський фонд. Це можливість отримати до 1 млн грн на розвиток власної ветеранської справи. В державі, яка воює, важливо підтримувати економіку, бо кожен веде боротьбу на своєму фронті.

За словами Романа, він усе робив сам: вставав о 6 ранку, сідав у свій автобус, розвантажував сировину, гранулював, завантажував і відвозив клієнтам.

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Починав чоловік один. Згодом до нього приєдналися Михайло та Петро, працюють уже два роки.

— Ми виробляємо це паливо, воно потрапляє до пекарень.

Там виготовляють хліб, який іде людям: і пенсіонерам, і молодим, і на війну.

Мені ця робота подобається, і я можу працювати цілодобово, — посміхаючись, каже Петро Вітрак.

Ідея бізнесу в Романа Янка народилася в окопі кілька років тому. Колись працював декоратором на Мосфільмі, а на фронт пішов 2015 року. Навіть там мав справу з деревом. Коли був час, будував для армійців бані, укріплював бліндажі.

— Нам волонтери привозили гранулу. Ми в Луганській області опалювали буржуйки ними, мене це дуже зацікавило. Я почав вичитувати в інтернеті, як це все виготовляється і яке потрібно обладнання, — ділиться Роман.

У 2019 році покинув лави Збройних сил за станом здоров’я. Перші гроші на справу Роман отримав на біржі праці — придбав станок-гранулятор. Раніше за зміну виготовляв тонну паливних гранул. Ця лінія працює досі.

Завдяки гранту, який нещодавно отримав від Міністерства ветеранів, виробництво перевіз у нове приміщення, закупив потужнішу лінію.

Має сушку для тирси, сучасний гранулятор, подрібнювач. Тепер за зміну вироблятиме 10 тонн продукції.

Під час відключень світла працюють у дві, а то й у три зміни. Бо потреба у продукції велика. Роман має ще одне захоплення — з дерева виготовляє патріотичні сувеніри.

Ветеран АТО доводить: армійці, які проходять війну, можуть соціалізуватися та бути успішними. Головне — вірити у свої сили й наближати перемогу.

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