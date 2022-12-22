Ідея бізнесу зародилася в окопі! Як ветеран АТО виготовляє дерев’яні гранули та зігріває українців

Українці продовжують виготовляти щось нове на користь усім. Так Роман Янко — ветеран АТО з Івано-Франківщини — виготовляє паливні гранули з деревини. Те, що колись спалювали або просто викидали, ветеран переробляє з користю.
Свій “теплий” бізнес починав з нуля. Зараз він один із 30-ти переможців конкурсу ВАРТО, який проводив Український ветеранський фонд. Це можливість отримати до 1 млн грн на розвиток власної ветеранської справи. В державі, яка воює, важливо підтримувати економіку, бо кожен веде боротьбу на своєму фронті.
За словами Романа, він усе робив сам: вставав о 6 ранку, сідав у свій автобус, розвантажував сировину, гранулював, завантажував і відвозив клієнтам.
Починав чоловік один. Згодом до нього приєдналися Михайло та Петро, працюють уже два роки.
— Ми виробляємо це паливо, воно потрапляє до пекарень.
Там виготовляють хліб, який іде людям: і пенсіонерам, і молодим, і на війну.
Там виготовляють хліб, який іде людям: і пенсіонерам, і молодим, і на війну.
Мені ця робота подобається, і я можу працювати цілодобово, — посміхаючись, каже Петро Вітрак.
Ідея бізнесу в Романа Янка народилася в окопі кілька років тому. Колись працював декоратором на Мосфільмі, а на фронт пішов 2015 року. Навіть там мав справу з деревом. Коли був час, будував для армійців бані, укріплював бліндажі.
— Нам волонтери привозили гранулу. Ми в Луганській області опалювали буржуйки ними, мене це дуже зацікавило. Я почав вичитувати в інтернеті, як це все виготовляється і яке потрібно обладнання, — ділиться Роман.
У 2019 році покинув лави Збройних сил за станом здоров’я. Перші гроші на справу Роман отримав на біржі праці — придбав станок-гранулятор. Раніше за зміну виготовляв тонну паливних гранул. Ця лінія працює досі.
Завдяки гранту, який нещодавно отримав від Міністерства ветеранів, виробництво перевіз у нове приміщення, закупив потужнішу лінію.
Має сушку для тирси, сучасний гранулятор, подрібнювач. Тепер за зміну вироблятиме 10 тонн продукції.
Має сушку для тирси, сучасний гранулятор, подрібнювач. Тепер за зміну вироблятиме 10 тонн продукції.
Під час відключень світла працюють у дві, а то й у три зміни. Бо потреба у продукції велика. Роман має ще одне захоплення — з дерева виготовляє патріотичні сувеніри.
Ветеран АТО доводить: армійці, які проходять війну, можуть соціалізуватися та бути успішними. Головне — вірити у свої сили й наближати перемогу.
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