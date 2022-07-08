Сделанные своими руками винтовки вместо гаджетов: как война проникла в игры украинских детей

Война ворвалась и в жизни маленьких украинцев. Они рассказывают стишки, как хорошо спали, потому что не было тревоги, как их охраняют супермены из ВСУ, а привычные для нас блокпосты, ежи и мешки с песком стали для них новым материалом для игр.

Дети стали играть в войну. Они знают о новейшем как украинском, так и зарубежном вооружении, ориентируются в звуках взрывов и полетов ракет, знают нашего врага и очень сильно, по-детски, хотят его победить.

Вот, например, семья Тараса все месяцы большой войны провела в поселке возле Киевского моря. Противоположный берег был под оккупацией россиян.

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После этого восьмилетний мальчик просил маму отпустить его в армию.

Он единственный проникся так сильно, что нужно что-то делать, чтобы победить врага. И он очень расстроился, что его еще не возьмут в ВСУ, потому что он еще маленький, — рассказывает Виктория.

Поэтому пока что Тарас играет в войну и благодарит защитников, которые не пустили оккупантов в его дом.

То, что дети играют в войну и желают смерти врагу, нормально, говорят психиатры. Так они пытаются справиться со страхом и гневом. И лучше выпускать эмоции, чем они будут тревожить душу маленьким.

Игра дает детям возможность выплеснуть отрицательные эмоции. Если мы не можем контролировать свою жизнь, где будем сегодня ночевать, то по крайней мере в игре ребенок может контролировать происходящий сюжет, — объясняет детский психиатр Алла Петрив.

А еще в игре можно придумать счастливый конец. Именно такой, о котором мечтаем все мы.

Украинские дети настолько изобретательны, что даже играя собирают деньги для помощи стране. Десятилетняя чемпионка по шашкам Валерия Ежова играет ради ВСУ. Смотри, как ей это удается.

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