Змайстровані власноруч гвинтівки замість гаджетів: як війна проникла в ігри українських дітей

Війна увірвалась і в життя маленьких українців. Вони розповідають віршики, як добре спали, бо не було тривоги, як їх охороняють супермени із ЗСУ, а звичні для нас блокпости, їжаки та мішки з піском стали для них новим матеріалом для ігор.

Діти почали гратись у війну. Вони знають про найновіше як українське, так і закордонне озброєння, орієнтуються у звуках вибухів та польотів ракет, знають нашого ворога і дуже сильно, по-дитячому, хочуть його перемогти.

Ось, наприклад, сім‘я Тараса всі місяці великої війни провела в селищі поблизу Київського моря. Протилежний берег був під окупацією росіян.

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Після цього восьмирічний хлопчик просив маму відпустити його до війська.

Він єдиний перейнявся так сильно, що треба щось робити, аби поконати ворога. І він дуже засмутився, що його ще не візьмуть в ЗСУ, бо він ще маленький, — розповідає мама Вікторія.

Тож поки що Тарас грається у війну і дякує захисникам, які не пустили окупантів до його дому.

Те, що діти граються у війну і бажають смерті ворогу, — нормально, кажуть психіатри. Так вони намагаються впоратися зі страхом і гнівом. І краще випускати емоції, аніж вони ятритимуть маленьким душу.

Гра дає дітям можливість виплеснути негативні емоції. Якщо ми не можемо контролювати своє життя, де будемо сьогодні ночувати, то принаймні у грі дитина може контролювати сюжет, що відбувається, — пояснює дитяча психіатриня Алла Петрів.

А ще у грі можна придумати щасливий кінець. Саме такий, про який мріємо всі ми.

Українські дітлахи такі винахідливі, що навіть граючи збирають гроші для допомоги країні. Десятирічна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ. Дивись, як їй це вдається.

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