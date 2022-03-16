Шелтер или терапия смехом! Приют для украинцев, которым некуда уйти

Терапия смехом! В 15 километрах от Днепра священник и волонтер из Польши обустроил шелтер для тех, кому сейчас некуда уйти.

С первых дней войны они перевозят детей, пожилых людей и дают убежище подальше от обстрелов российских войск.

Сейчас люди обеспечены всем необходимым, более того, могут получить психологическую разгрузку.

Волонтеры, которые еще две недели назад развлекали детей в отделениях областной больницы, сейчас возвращают к привычной жизни около 200 вынужденных переселенцев.