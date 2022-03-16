Шелтер або терапія сміхом! Прихисток для українців, яким нікуди піти

Терапія сміхом! За 15 кілометрів від Дніпра священник та волонтер із Польщі облаштували шелтер для тих, кому нині нікуди піти.

З перших днів війни вони перевозять дітей, літніх людей та дають прихисток далі від російських обстрілів.

Зараз люди забезпечені всім необхідним, ба більше – мають і психологічне розвантаження.

Волонтери, які ще два тижні тому розважали дітей у відділеннях обласної лікарні, нині повертають до звичного життя зо дві сотні вимушених переселенців.