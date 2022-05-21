Сможет ли Украина погасить свой долг? Тимофей Милованов рассказал об экономике во время войны

Экономические резервы иссякают, и если война продлится еще три-четыре месяца, то придется прибегать к радикальным мерам. К примеру, могут повыситься налоги.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал об экономике во время войны и ее особенностях.

Если денег вообще нет, то нужно либо сокращать расходы, либо увеличивать поступление. И оба варианта неприятны.

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Пока нам нужно для бюджета 5-8 миллиардов долларов в месяц, то есть к началу июня нужно 20 или даже 30 миллиардов долларов. Пока наше государство закрывает эту потребность за счет того, что берет взаймы.

Если будет поступать поддержка от западных партнеров, налоги не нужно будет повышать.

Сможет ли Украина уплатить все долги во время войны

Реструктуризация пока выглядит как хорошее решение, но позже оно может ослабить наши рейтинги на международном рынке. То есть, ставки по кредитам для нас будут повышаться, а это уже увеличит наши расходы в будущем.

Кредиторы сами готовы относиться с пониманием к тому, что сейчас идет война. Может быть, мы будем брать новый кредит или получать грантовые средства, чтобы заплатить прошлый долг.

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Однако лучшим решением для нас будет найти пути, чтобы получить всю необходимую помощь, а потом ее выплатить. То есть сейчас нужно оплачивать столько долга, сколько выходит.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит России один день войны.