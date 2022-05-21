Чи зможе Україна сплатити свій борг? Тимофій Милованов розповів про економіку під час війни

Економічні резерви вичерпуються, і якщо війна триватиме ще три-чотири місяці, то доведеться вдаватись до радикальних заходів. Наприклад, можуть підвищитись податки.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів про економіку під час війни та її особливості.

Якщо грошей взагалі немає, то потрібно або скорочувати видатки, або збільшувати надходження. І обидва варіанти неприємні.

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Наразі нам потрібно для бюджету 5-8 мільярдів доларів на місяць, тобто до початку червня потрібно 20 або навіть 30 мільярдів доларів. Поки наша держава закриває цю потребу за рахунок того, що бере в борг.

Якщо буде надходити підтримка від західних партнерів, тоді податки не потрібно буде підвищувати.

Чи зможе Україна сплатити всі борги під час війни

Реструктуризація наразі виглядає як хороше рішення, але пізніше воно може послабити наші рейтинги на міжнародному ринку. Тобто ставки по кредитах для нас будуть підвищуватись, а це вже збільшить наші витрати у майбутньому.

Кредитори самі готові ставитись з розумінням до того, що зараз у нас триває війна. Може статись так, що ми будемо брати новий кредит або отримувати грантові кошти, щоб заплатити минулий борг.

Читати на тему Воєнні рейки економіки — чому Україна так і не перелаштувала систему під вимоги війни Економіст Павло Кухта розповів про стан економіки під час війни та чому ще зарано говорити про повне відновлення.

Однак найкращим рішенням для нас буде знайти шляхи, щоб отримати всю необхідну допомогу, а вже потім її виплатити. Тобто зараз потрібно оплачувати стільки боргу, скільки виходить.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує Росії один день війни.