Тот самый дом в Киеве! Где сейчас живут люди, в чье жилье попал Shahed

Иранский беспилотник упал на их дом, когда Россия атаковала один из объектов критической инфраструктуры неподалеку. Это было 17 октября. В тот же день город официально признал дом на Жилянской аварийным.

Но его жители сомневаются. Наполовину разрушен или наполовину цел? Такой спор сейчас идет в столице вокруг дома, пострадавшего от массированной атаки.

Нельзя сказать в первый день попадания, что дом аварийный и его нужно сносить. Такой вывод можно сделать только после того, как будет сделана экспертиза.

В этом убеждена владелица уцелевшей квартиры Татьяна Махринская.

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Историческую четырехэтажку на Жилянской официально сочли аварийной. Однако жильцы дома так не считают. Часть квартир уцелела, поэтому люди хотят отстроить и остальные. Что говорят жители и какая судьба ждет исторический дом — смотри на Вікнах.

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