Люди

Тот самый дом в Киеве! Где сейчас живут люди, в чье жилье попал Shahed

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 27 декабря 2022, 13:00

Больше видео
0:04:28
історія зниклого волонтера
В поисках любого известия от любимого: история пропавшего волонтера из Мариуполя, которого до сих пор ищет жена
0:03:20
хостел на Закарпатті
Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ
0:04:02
Різдво
Франковская область: вековые традиции празднования Рождества — от коляды до традиционных блюд
0:04:47
Історія захисників Маріуполя
Одному Богу известно, как мы там выжили! Удивительная история защитников Мариуполя, которые два месяца жили под землей
Смотреть больше

Последние видео
0:03:32
Атака шахедів Київ

Тот самый дом в Киеве! Где сейчас живут люди, в чье жилье попал Shahed
Гайдай о ситуации в Кременной
Россияне гибнут сотнями! Какая ситуация в Кременной и Белогоровке — новости от Гайдая
0:07:26
Мамай Бахмут
Напоминает битву под Конотопом между казаками и московитами: военный с позывным Мамай о ситуации в Бахмуте
0:04:28
історія зниклого волонтера
В поисках любого известия от любимого: история пропавшего волонтера из Мариуполя, которого до сих пор ищет жена
0:06:29
підвищення тарифів
Украинцев ждет рост тарифов? Герус о будущем цен на коммунальные услуги и причинах их повышения
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:11:55
Юрій Ігнат
Российский МиГ-31К сгорел на работе! Игнат о пожаре на аэродроме в Энгельсе и самолете в Мачулищах
0:08:13
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Південному напрямку
Полная деоккупация Николаевской области уже близко! Гуменюк рассказала о ситуации на Южном направлении
0:03:20
хостел на Закарпатті
Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Гайдай о ситуации в Кременной
Читать дальше
Россияне гибнут сотнями! Какая ситуация в Кременной и Белогоровке — новости от Гайдая

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь